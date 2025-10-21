11:45  21 октября
21 октября 2025, 11:29

Харьковский бизнес может получить до $30 000 в рамках программы BLOOM

21 октября 2025, 11:29
Иллюстративное фото: из открытых источников
В октябре стартовала регистрация на грантовые программы для поддержки предпринимателей в регионах прифронтовых Украины

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Участниками могут стать самозанятые лица и представители микро-, малого и среднего бизнеса из Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей.

Инициатива реализуется международной гуманитарной организацией Mercy Corps в рамках программы BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets) при поддержке Правительства Великобритании через UK Aid и украинских министерств.

Предусмотрены два направления поддержки:

  • Индивидуальная денежная помощь для микробизнеса

Получатели: самозанятые лица, домохозяйства и микропредприниматели, пострадавшие от войны.

Размер гранта: от $1000 до $5000 (в гривневом эквиваленте).

Цель: приобретение оборудования, инструментов или других средств для создания или развития бизнеса.

Партнеры: "Каритас Украина", "Центр занятости свободных людей", "Альянс Глобал", "Десятое апреля".

  • Финансовая помощь для малого и среднего бизнеса

Получатели: предприятия малого и среднего бизнеса.

Размер гранта: от $17 000 до $30 000 (в гривневом эквиваленте).

Цель: приобретение производственных главных средств.

Партнер: West Ukraine Digital.

К участию приглашают ВПЛ и представителей местных общин на подконтрольных Украине территориях. При отборе учитывается обоснованность бизнес-идеи, ее экономическое и социальное влияние, опыт заявителя, деловая репутация и готовность к софинансированию.

Программа BLOOM продлится до 31 марта 2026 года. Подробности и форма подачи заявки по ссылке.

Напомним, украинские ветераны и члены их семей могут получить помощь от государства. Речь идет о грантах, которые можно использовать для собственного бизнеса.

Харьковская область Харьковская ОВА гранты бизнес прифронтовые территории поддержка предприниматели
