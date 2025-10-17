11:54  17 октября
17 октября 2025, 13:35

Харьковские аграрии могут получить компенсацию на реконструкцию и строительство мелиоративных систем

17 октября 2025, 13:35
С 8 октября в Государственном аграрном реестре идет прием заявок. Речь идет о получении компенсации для организаций водопользователей и сельхозтоваропроизводителей, использующих мелиорированные земли.

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Эта программа предусматривает предоставление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям и организациям водопользователей.

В частности, сельхозтоваропроизводители могут предоставить до 26 500 грн за 1 га обрабатываемых угодий за реконструкцию или строительство гидротехнической инфраструктуры. При этом организациям водопользователей может быть предоставлена компенсация за реконструкцию и капитальный ремонт насосных станций.

Эти компенсации предоставляются за работы, выполненные в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года. Воспользоваться смогут только те, кто зарегистрирован и ведет деятельность на подконтрольной Украине территории (кроме временно оккупированных территорий и зон боевых действий согласно перечню Минразвития).

Заявки принимаются до 31 октября 2025 года включительно.

Более подробно можно узнать по ссылке.

Напомним, в прифронтовых регионах открывается возможность получить грант на развитие бизнеса. Теперь Фонд Партнерство за сильную Украину объявил условия программы и критерии отбора участников, которые могут претендовать на финансовую поддержку.

