11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2025, 11:29

Харківський бізнес може отримати до $30 000 у межах програми BLOOM

21 жовтня 2025, 11:29
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У жовтні стартувала реєстрація на грантові програми для підтримки підприємців у прифронтових регіонах України

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що учасниками можуть стати самозайняті особи та представники мікро-, малого та середнього бізнесу з Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей.

Ініціативу реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps у межах програми BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets) за підтримки Уряду Великої Британії через UK Aid та українських міністерств.

Передбачено два напрями підтримки:

  • Індивідуальна грошова допомога для мікробізнесу

Отримувачі: самозайняті особи, домогосподарства та мікропідприємці, які постраждали від війни.

Розмір гранту: від $1 000 до $5 000 (у гривневому еквіваленті).

Мета: придбання обладнання, інструментів чи інших засобів для започаткування або розвитку бізнесу.

Партнери: "Карітас Україна", "Центр зайнятості вільних людей", "Альянс Глобал", "Десяте квітня".

  • Фінансова допомога для малого та середнього бізнесу

Отримувачі: підприємства малого та середнього бізнесу.

Розмір гранту: від $17 000 до $30 000 (у гривневому еквіваленті).

Мета: придбання виробничих основних засобів.

Партнер: West Ukraine Digital.

До участі запрошують ВПО та представників місцевих громад на підконтрольних Україні територіях. Під час відбору враховують обґрунтованість бізнес-ідеї, її економічний і соціальний вплив, досвід заявника, ділову репутацію та готовність до співфінансування.

Програма BLOOM триває до 31 березня 2026 року. Деталі та форма подання заявки за посиланням.

Нагадаємо, українські ветерани та члени їхніх родин можуть отримати допомогу від держави. Йдеться про гранти, які можна використати на власний бізнес.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Харківська ОВА гранти бізнес прифронтові території підтримка підприємці
Харківські аграрії можуть отримати компенсацію на реконструкцію і будівництво меліоративних систем
17 жовтня 2025, 13:35
Від ідеї до бізнесу: на Харківщині молоді розкажуть, як започаткувати власну справу
14 жовтня 2025, 11:08
Харківщина відбудовується разом із ЮНІСЕФ: нові школи, лікарні та підтримка родин
13 жовтня 2025, 13:25
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Харківщині працюватиме "гаряча лінія" на тему "Підприємництво та податкова система"
21 жовтня 2025, 13:48
Підробив повістку – отримав умовний термін: вирок суду у Полтаві
21 жовтня 2025, 13:38
ДБР прийшло з обшуками до ексглави "Укренерго"
21 жовтня 2025, 13:19
У Києві п'яний експрокурор збив жінку на смерть: справу передано до суду
21 жовтня 2025, 13:06
У ДБР прокоментували розслідування стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК
21 жовтня 2025, 12:44
П'ять потерпілих і роки домагань: ексдиректору "Молодого театру" повідомили про підозру
21 жовтня 2025, 12:32
На Буковині прикордонники затримали українця, який за 8000 доларів намагався утекти до Молдови
21 жовтня 2025, 12:25
На Тернопільщині керівник коледжу організував корупційну схему на чоловіках призовного віку
21 жовтня 2025, 11:59
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
21 жовтня 2025, 11:45
Україна готова зупинити бойові дії за нинішньою лінією фронту: заява Зеленського та лідерів Європи
21 жовтня 2025, 11:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »