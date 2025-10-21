Харківський бізнес може отримати до $30 000 у межах програми BLOOM

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У жовтні стартувала реєстрація на грантові програми для підтримки підприємців у прифронтових регіонах України

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що учасниками можуть стати самозайняті особи та представники мікро-, малого та середнього бізнесу з Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей.

Ініціативу реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps у межах програми BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets) за підтримки Уряду Великої Британії через UK Aid та українських міністерств.

Передбачено два напрями підтримки:

Індивідуальна грошова допомога для мікробізнесу

Отримувачі: самозайняті особи, домогосподарства та мікропідприємці, які постраждали від війни.

Розмір гранту: від $1 000 до $5 000 (у гривневому еквіваленті).

Мета: придбання обладнання, інструментів чи інших засобів для започаткування або розвитку бізнесу.

Партнери: "Карітас Україна", "Центр зайнятості вільних людей", "Альянс Глобал", "Десяте квітня".

Фінансова допомога для малого та середнього бізнесу

Отримувачі: підприємства малого та середнього бізнесу.

Розмір гранту: від $17 000 до $30 000 (у гривневому еквіваленті).

Мета: придбання виробничих основних засобів.

Партнер: West Ukraine Digital.

До участі запрошують ВПО та представників місцевих громад на підконтрольних Україні територіях. Під час відбору враховують обґрунтованість бізнес-ідеї, її економічний і соціальний вплив, досвід заявника, ділову репутацію та готовність до співфінансування.

Програма BLOOM триває до 31 березня 2026 року. Деталі та форма подання заявки за посиланням.

