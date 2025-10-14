07:17  14 октября
14 октября 2025, 11:08

От идеи к бизнесу: на Харьковщине молодежи расскажут, как начать собственное дело

14 октября 2025, 11:08
Иллюстративное фото: из открытых источников
Молодежь Харьковщины приглашают присоединиться к мероприятию, посвященному развитию предпринимательской деятельности

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Организаторами встречи выступают Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства совместно с областным центром молодежи при содействии Департамента экономики и международных отношений Харьковской ОГА.

Мероприятие состоится в среду, 15 октября, в 14:30

Программа встречи включает:

  1. Лекции и выступления специалистов.
  2. Практические советы по старту собственного бизнеса.
  3. Обсуждение идей и перспектив молодых предпринимателей.
  4. Нетворкинг и обмен опытом.

Для получения деталей и условий участия перейдите по ссылке.

Телефон для дополнительной информации: +38 050 786 48 88

Напомним, на Харьковщине стартует образовательный проект для женщин. Он имеет название "Академия новых возможностей для молодых предпринимателей". Программу разработали для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, вынужденно перемещенных лиц или проживающих в прифронтовых регионах.

