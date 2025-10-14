От идеи к бизнесу: на Харьковщине молодежи расскажут, как начать собственное дело
Молодежь Харьковщины приглашают присоединиться к мероприятию, посвященному развитию предпринимательской деятельности
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Организаторами встречи выступают Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства совместно с областным центром молодежи при содействии Департамента экономики и международных отношений Харьковской ОГА.
Мероприятие состоится в среду, 15 октября, в 14:30
Программа встречи включает:
- Лекции и выступления специалистов.
- Практические советы по старту собственного бизнеса.
- Обсуждение идей и перспектив молодых предпринимателей.
- Нетворкинг и обмен опытом.
Для получения деталей и условий участия перейдите по ссылке.
Телефон для дополнительной информации: +38 050 786 48 88
Напомним, на Харьковщине стартует образовательный проект для женщин. Он имеет название "Академия новых возможностей для молодых предпринимателей". Программу разработали для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, вынужденно перемещенных лиц или проживающих в прифронтовых регионах.