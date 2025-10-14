Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Организаторами встречи выступают Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства совместно с областным центром молодежи при содействии Департамента экономики и международных отношений Харьковской ОГА.

Мероприятие состоится в среду, 15 октября, в 14:30

Программа встречи включает:

Лекции и выступления специалистов. Практические советы по старту собственного бизнеса. Обсуждение идей и перспектив молодых предпринимателей. Нетворкинг и обмен опытом.

Для получения деталей и условий участия перейдите по ссылке.

Телефон для дополнительной информации: +38 050 786 48 88

Напомним, на Харьковщине стартует образовательный проект для женщин. Он имеет название "Академия новых возможностей для молодых предпринимателей". Программу разработали для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, вынужденно перемещенных лиц или проживающих в прифронтовых регионах.