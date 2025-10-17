11:54  17 октября
На Харьковщине – более 3 тысяч вакансий: кого ищут работодатели

17 октября 2025, 12:35
Иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на 16 октября, по данным областной службы занятости, в Харьковской области насчитывается 3110 актуальных вакансий

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Среди самых оплачиваемых предложений:

  • начальник финансового отдела – 55 000 грн;
  • командир отделения – 50 000 грн;
  • инженер-технолог по производству и переработке продукции животноводства – 40000 грн;
  • водитель автотранспортных средств – 39 990 грн;
  • электромонтажник электрических машин – 30 000 грн.

Также работодатели активно ищут электриков, бухгалтеров, экономистов, заместителей директоров и лесорубов.

С полным список вакансий по Харькову и области можно ознакомиться на сайте Харьковского областного центра занятости.

По вопросам трудоустройства специалисты службы занятости консультируют по горячей линии 0 800 219 729 (пн–пт, с 8:30 до 17:00).

Напомним, с начала 2025 года услугами Харьковской областной службы занятости воспользовались более 32 тысяч человек. Из них более 20 тысяч были официально зарегистрированы безработными.

