С начала 2025 года услугами Харьковской областной службы занятости воспользовались более 32 тысяч человек. Из них более 20 тысяч были официально зарегистрированы как безработные

Об этом сообщил директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков, сообщает RegioNews.

По его словам, для сотрудничества присоединились почти 4 тысячи работодателей. За это время с помощью службы удалось найти работу более 17 тысяч человек.

Он отметил, что служба системно поддерживает людей, которые ищут работу, и работодателей, нуждающихся в кадрах.

Продолжается реализация правительственного проекта "Армия восстановления". С начала года выдано 9349 направлений на общественно полезные работы для временно безработных и внутренне перемещенных лиц. Профинансировано более 130 млн. грн. участникам проекта. Харьковщина стабильно занимает первое место в Украине по этому показателю. С 1 августа правительство повысило оплату труда в рамках проекта – теперь участники могут получать до 16 000 грн в месяц.

Для повышения конкурентоспособности граждан организовано обучение для 2 246 безработных, еще 1 706 получили ваучеры на обучение.

Самые популярные специальности:

психология,

медсестринство,

среднее и специальное образование,

медицина,

водитель автотранспортных средств,

повар,

социальный работник,

экстренный медицинский техник,

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Значительное внимание уделено поддержке предпринимательских инициатив. В 2025 году положительные решения по предоставлению микрогрантов и ветеранских грантов получили 618 человек, по их бизнес-планам будет создано 1027 новых рабочих мест. Среди грантополучателей – 24 участника боевых действий и их супругов, 9 молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет.

В августе Кабмин расширил программу "Собственное дело", включив в нее поддержку частных детских садов и креативной индустрии.

"Грантовые программы – это не просто финансовая поддержка, а инструмент восстановления Харьковщины. Каждый новый бизнес, каждое созданное рабочее место – это шаг к укреплению экономики области и возвращению людям уверенности в завтрашнем дне", – подчеркнул Александр Котуков.

Следует добавить, что реализация этих важных проектов и поддержка занятости в регионе осуществляется при содействии Харьковской областной военной администрации, которая активно способствует восстановлению экономики и стабильности региона.

Напомним, в Боровской общине Харьковской области внедрили новую должность, предназначенную для оказания поддержки ветеранам войны, демобилизованным военнослужащим и их семьям. Специалист будет заниматься вопросами трудоустройства.