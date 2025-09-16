12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 14:27

Харьковщина – лидер в трудоустройстве: более 17 тысяч человек уже нашли работу

16 сентября 2025, 14:27
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала 2025 года услугами Харьковской областной службы занятости воспользовались более 32 тысяч человек. Из них более 20 тысяч были официально зарегистрированы как безработные

Об этом сообщил директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков, сообщает RegioNews.

По его словам, для сотрудничества присоединились почти 4 тысячи работодателей. За это время с помощью службы удалось найти работу более 17 тысяч человек.

Он отметил, что служба системно поддерживает людей, которые ищут работу, и работодателей, нуждающихся в кадрах.

Продолжается реализация правительственного проекта "Армия восстановления". С начала года выдано 9349 направлений на общественно полезные работы для временно безработных и внутренне перемещенных лиц. Профинансировано более 130 млн. грн. участникам проекта. Харьковщина стабильно занимает первое место в Украине по этому показателю. С 1 августа правительство повысило оплату труда в рамках проекта – теперь участники могут получать до 16 000 грн в месяц.

Для повышения конкурентоспособности граждан организовано обучение для 2 246 безработных, еще 1 706 получили ваучеры на обучение.

Самые популярные специальности:

  • психология,
  • медсестринство,
  • среднее и специальное образование,
  • медицина,
  • водитель автотранспортных средств,
  • повар,
  • социальный работник,
  • экстренный медицинский техник,
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Значительное внимание уделено поддержке предпринимательских инициатив. В 2025 году положительные решения по предоставлению микрогрантов и ветеранских грантов получили 618 человек, по их бизнес-планам будет создано 1027 новых рабочих мест. Среди грантополучателей – 24 участника боевых действий и их супругов, 9 молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет.

В августе Кабмин расширил программу "Собственное дело", включив в нее поддержку частных детских садов и креативной индустрии.

"Грантовые программы – это не просто финансовая поддержка, а инструмент восстановления Харьковщины. Каждый новый бизнес, каждое созданное рабочее место – это шаг к укреплению экономики области и возвращению людям уверенности в завтрашнем дне", – подчеркнул Александр Котуков.

Следует добавить, что реализация этих важных проектов и поддержка занятости в регионе осуществляется при содействии Харьковской областной военной администрации, которая активно способствует восстановлению экономики и стабильности региона.

Напомним, в Боровской общине Харьковской области внедрили новую должность, предназначенную для оказания поддержки ветеранам войны, демобилизованным военнослужащим и их семьям. Специалист будет заниматься вопросами трудоустройства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьковская ОВА Служба занятости вакансия работа работодатели гранты
Субсидии для аграриев Харьковщины: государство открыло прием заявок
12 сентября 2025, 18:29
Налоги без стресса: в Харькове открыли офис для консультаций плательщиков
12 сентября 2025, 14:52
Совместный проект с Британией: на Харьквощине установили солнечную электростанцию для больницы
11 сентября 2025, 12:09
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Сетью распространяется информация о повышении штрафов за нарушение ПДД в Украине – комментарий патрульной полиции
16 сентября 2025, 15:53
Укрпочта потеряла 2,5 млрд грн с начала войны – компания на грани дефолта
16 сентября 2025, 15:40
Житель Ровенщины пытался подкупить пограничника, чтобы переправить за границу друга
16 сентября 2025, 15:15
В Черкасской области мужчина погиб после взрыва гранаты, брошенной знакомым
16 сентября 2025, 15:15
На Харьковщине собрали аграриев: в фокусе – разминирование, кредиты и бронирование
16 сентября 2025, 15:07
В Сумах женщина ударила сожителя ножом в шею во время ссоры
16 сентября 2025, 14:59
Фальшивые документы для уклонения от службы: пограничники разоблачили очередную схему во Львовской области
16 сентября 2025, 14:46
В Николаевской области задержали правоохранителя, который за $2000 "освобождал" военнообязанных с ТЦК
16 сентября 2025, 14:38
В Кривом Роге в канализации нашли недоношенный плод ребенка
16 сентября 2025, 14:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »