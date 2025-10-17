На Харківщині – понад 3 тисячі вакансій: кого шукають роботодавці
Станом на 16 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині налічується 3110 актуальних вакансій
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.
Серед найоплачуваніших пропозицій:
- начальник фінансового відділу – 55 000 грн;
- командир відділення – 50 000 грн;
- інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва – 40 000 грн;
- водій автотранспортних засобів – 39 990 грн;
- електромонтажник електричних машин – 30 000 грн.
Також роботодавці активно шукають електриків, бухгалтерів, економістів, заступників директорів і лісорубів.
З повним переліком вакансій по Харкову та області можна ознайомитись на сайті Харківського обласного центру зайнятості.
З питань працевлаштування фахівці служби зайнятості консультують на гарячій лінії 0 800 219 729 (пн–пт, з 8:30 до 17:00).
Нагадаємо, з початку 2025 року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися понад 32 тисячі людей. Із них понад 20 тисяч були офіційно зареєстровані як безробітні.
