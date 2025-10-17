11:54  17 жовтня
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
11:22  17 жовтня
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
09:41  17 жовтня
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 12:35

На Харківщині – понад 3 тисячі вакансій: кого шукають роботодавці

17 жовтня 2025, 12:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 16 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині налічується 3110 актуальних вакансій

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Серед найоплачуваніших пропозицій:

  • начальник фінансового відділу – 55 000 грн;
  • командир відділення – 50 000 грн;
  • інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва – 40 000 грн;
  • водій автотранспортних засобів – 39 990 грн;
  • електромонтажник електричних машин – 30 000 грн.

Також роботодавці активно шукають електриків, бухгалтерів, економістів, заступників директорів і лісорубів.

З повним переліком вакансій по Харкову та області можна ознайомитись на сайті Харківського обласного центру зайнятості.

З питань працевлаштування фахівці служби зайнятості консультують на гарячій лінії 0 800 219 729 (пн–пт, з 8:30 до 17:00).

Нагадаємо, з початку 2025 року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися понад 32 тисячі людей. Із них понад 20 тисяч були офіційно зареєстровані як безробітні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область вакансія Харківська ОВА роботодавці робочі місця
Міжнародна підтримка: 44 дитини з Харківщини вирушили на відпочинок до Польщі
17 жовтня 2025, 11:41
Харківщина та міжнародні партнери створюють нову модель безпеки: що зміниться в освіті та медицині
13 жовтня 2025, 11:31
Інвестиції, енергетика, культура: Харківщина посилює співпрацю з Польщею
11 жовтня 2025, 12:46
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні
17 жовтня 2025, 12:06
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
17 жовтня 2025, 11:54
Міжнародна підтримка: 44 дитини з Харківщини вирушили на відпочинок до Польщі
17 жовтня 2025, 11:41
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
17 жовтня 2025, 11:22
Нетверезий киянин заблокував дорогу та розбив скло автобуса: отримав понад 5 років тюрми
17 жовтня 2025, 10:52
70 ворожих дронів атакували Україну: як відпрацювала ППО
17 жовтня 2025, 10:38
Будапештські переговори: чого очікувати Україні та світу
17 жовтня 2025, 10:13
В Україні ввели аварійні відключення світла: які області без електрики
17 жовтня 2025, 09:53
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
17 жовтня 2025, 09:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »