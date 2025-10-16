В Україні запровадили екстрені відключення світла: подробиці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні сьогодні зранку за командою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення електроенергії

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.

Наразі такі обмеження застосовані в Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Київській областях та столиці.

Згодом в "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення світла зранку четверга застосовуються у 9 областях.

"Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення", – йдеться у повідомленні компанії.

Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Окрім того, на Чернігівщині продовжують застосовуватися погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

Мешканців про можливі зміни інформуватимуть оперативно через телеграм-канали відповідних служб.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня по всій території України двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К – носія гіперзвукових ракет "Кинджал". Повідомлялося про вибухи у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

Відомо, що вночі російські загарбники вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру ДТЕК "Нафтогаз". Внаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині було зупинено.