В Україні запровадили екстрені відключення світла: подробиці
В Україні сьогодні зранку за командою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення електроенергії
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.
Наразі такі обмеження застосовані в Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Київській областях та столиці.
Згодом в "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення світла зранку четверга застосовуються у 9 областях.
"Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення", – йдеться у повідомленні компанії.
Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Окрім того, на Чернігівщині продовжують застосовуватися погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.
Мешканців про можливі зміни інформуватимуть оперативно через телеграм-канали відповідних служб.
Нагадаємо, вранці 16 жовтня по всій території України двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К – носія гіперзвукових ракет "Кинджал". Повідомлялося про вибухи у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.
Відомо, що вночі російські загарбники вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру ДТЕК "Нафтогаз". Внаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині було зупинено.