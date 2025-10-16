Война на Харьковщине: известно, сколько людей до сих пор живут в Волчанске

Иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Волчанск Харьковской области, где продолжаются интенсивные уличные бои уже около 500 дней, постоянно проживают только около 10 человек

Об этом в комментарии корреспонденту издания "Думка" сообщил начальник Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили, передает RegioNews.

"В окрестностях города – да, сейчас есть случаи, что встречаются люди, которые приезжают или находятся в городе Волчанск. На сегодняшний день это около 10 человек, постоянно находящихся в окрестностях, – отметил он.

В то же время на территории Волчанской общины, удаленной от линии фронта, остаются более 2 тысяч человек.

"На территории общества остаются 2300 жителей. Они понимают риски, мы ежедневно проводим беседы с ними, зима приближается, но люди отказываются уезжать", – добавил Гамбарашвили.

Он также сообщил, что сейчас на территории общины нет детей.

"Были единичные случаи, когда привозили детей в летний период, но вместе с Национальной полицией и старостами их забирали. На сегодняшний день детей нет", – отметил начальник администрации.

Как известно, до российского вторжения в Волчанске проживало около 18 тысяч человек.

Напомним, в 40 населенных пунктах Харьковщины объявили принудительную эвакуацию. Речь идет о Купянском районе. В целом власти региона должны вывезти в более безопасные места 601 ребенка из 409 семей.

