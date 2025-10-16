08:23  16 октября
16 октября 2025, 08:58

Россияне атаковали предприятие в Чернигове

16 октября 2025, 08:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня, 16 октября, российские войска атаковали одно из предприятий в Чернигове

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский, передает RegioNews.

По его словам, пока нет информации о пострадавших.

"Враг атаковал одно из предприятий Чернигова. Информация о пострадавших отсутствует", – отметил Брижинский.

Напомним, вечером 15 октября российские войска массированно атаковали Нежин в Черниговской области ударными беспилотниками. Дроны попали в терминал "Новой почты", дважды – в многоэтажку. По предварительным данным, ранены два человека.

