На Харківщині відкрили понад 3 тисячі проваджень через несплату штрафів за порушення правил військового обліку. Таким чином регіон опинився у п'ятірці із найбільшою кількістю штрафів

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними аналітиків, з початку цього року ТЦК відкрили понад 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку по всій країні. Близько 4,5 тисячі нових боргів додається щомісяця.

Харківська область на п'ятому місці серед регіонів із найбільшою кількістю прострочених штрафів. Тут зафіксували 3 349 таких випадків. Попереду Київ, Сумська та Дніпропетровські області.

Найменше порушень у західних регіонах та в зоні бойових дій. Наприклад, у Львівській області від початку року відкрили 626 таких проваджень, а в Луганській області 11.

Більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років. При цьому є 26 проваджень щодо жінок: це сталось в період з липня, коли ввели нові правила військового обліку для жінок із медичною освітою.

Нагадаємо, що під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані в ТЦК, можуть отримувати штрафи:

від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для фізичних осіб;

від 34 тисячі до 59 тисяч гривень — для посадових або юридичних осіб.

При цьому штрафи за порушення правил військового обліку від ТЦК (територіальних центрів комплектування) становлять:

від 17 000 до 25 500 грн для громадян;

від 34 000 до 59 500 грн для посадовців та юридичних осіб.

Такі штрафи вже можуть виписувати за неявку за повісткою, невідновлення військово-облікових даних або ухилення від мобілізації. Якщо не сплатити штраф за 15 днів, то суму можуть збільшити.