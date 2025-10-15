21:32  15 жовтня
Військові викрадали людей на Тернопільщині катували і відбирали майно
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2025, 19:55

Борги по штрафах від ТЦК: які регіони в "лідерах"

15 жовтня 2025, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Харківщині відкрили понад 3 тисячі проваджень через несплату штрафів за порушення правил військового обліку. Таким чином регіон опинився у п'ятірці із найбільшою кількістю штрафів

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними аналітиків, з початку цього року ТЦК відкрили понад 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку по всій країні. Близько 4,5 тисячі нових боргів додається щомісяця.

Харківська область на п'ятому місці серед регіонів із найбільшою кількістю прострочених штрафів. Тут зафіксували 3 349 таких випадків. Попереду Київ, Сумська та Дніпропетровські області.

Найменше порушень у західних регіонах та в зоні бойових дій. Наприклад, у Львівській області від початку року відкрили 626 таких проваджень, а в Луганській області 11.

Більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років. При цьому є 26 проваджень щодо жінок: це сталось в період з липня, коли ввели нові правила військового обліку для жінок із медичною освітою.

Нагадаємо, що під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані в ТЦК, можуть отримувати штрафи:

  • від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для фізичних осіб;
  • від 34 тисячі до 59 тисяч гривень — для посадових або юридичних осіб.

При цьому штрафи за порушення правил військового обліку від ТЦК (територіальних центрів комплектування) становлять:

  • від 17 000 до 25 500 грн для громадян;
  • від 34 000 до 59 500 грн для посадовців та юридичних осіб.

Такі штрафи вже можуть виписувати за неявку за повісткою, невідновлення військово-облікових даних або ухилення від мобілізації. Якщо не сплатити штраф за 15 днів, то суму можуть збільшити.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
штраф ТЦК Харківська область
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
15 жовтня 2025, 07:47
У Київському ТЦК відреагували на повідомлення про погані умови у розподільчому центрі для мобілізованих
14 жовтня 2025, 21:33
У Тернопільському ТЦК розповіли, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах
14 жовтня 2025, 15:39
Всі новини »
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Помер відомий український ресторатор
15 жовтня 2025, 22:45
У Ніжині ворожі безпілотники вдарили по пивзаводу та депо "Нової пошти"
15 жовтня 2025, 22:21
Військові викрадали людей на Тернопільщині катували і відбирали майно
15 жовтня 2025, 21:32
На Житомирщині 55-річний чоловік привласнив 700 тисяч гривень на ремонті котелень
15 жовтня 2025, 20:20
Ексвласника відомої торгової мережі звинувачують у привласненні державної землі
15 жовтня 2025, 20:20
Ворог обстріляв Шосткинщину на Сумщині: поранено 35-річного чоловіка та 47-річну жінку
15 жовтня 2025, 20:11
На Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку: справу скеровано до суду
15 жовтня 2025, 19:56
На Буковині заступник мера допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон
15 жовтня 2025, 19:49
На Львівщині судитимуть чоловіка за незаконну вирубку лісу на понад 90 тис. грн
15 жовтня 2025, 19:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »