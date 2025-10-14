11:38  14 октября
14 октября 2025, 15:39

В Тернопольском ТЦК рассказали, почему они начали ходить по клубам и ресторанам

14 октября 2025, 15:39
иллюстративное фото: из открытых источников
В Тернопольском ТЦК прокомментировали видео с приходом военнослужащих в ночной клуб и видео с блокировкой авто вблизи ТЦ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский ТЦК и СП в Facebook.

Как сообщили в ведомстве, "проведение мер оповещения военнообязанных в ресторанах и ночных клубах не противоречит закону".

"Сегодня, мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и там, где находится (так – рестораны, ночные клубы) социально активная молодежь мобилизационного возраста, бизнесмены и представители активных общин, это все позволяет обеспечивать равенство всех перед законом и опровергает миф о "неравной мобилизации". Напоминаем: во время действия военного положения не существует абсолютных исключений по мобилизации, решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от прохождения военной службы, а именно соблюдение военного учета не формальность, а часть общей обороны, которая напрямую влияет на безопасность каждого украинца и украинки", – говорится в сообщении.

Ранее в Тернопольском ТЦК заявили, что привлекают боевые подразделения для оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт и пользуются уважением среди собратьев и общества.

