Фото: ДСНС Закарпатья

После длительного пути в Мукачево прибыли 14 эвакуированных из Днепропетровской области, среди которых девять детей и две собаки

Об этом сообщают на Facebook-странице Мукачевского городского совета, передает RegioNews.

В Мукачево прибыл очередной эвакуационный поезд из Днепропетровской области. В Закарпатье приехали 14 человек, среди которых пять взрослых и девять детей. Среди пассажиров были четырехлапые друзья – собаки Вест и Арчи.

На железнодорожном вокзале города спасатели, волонтеры, психологи ГСЧС, представители Красного Креста и медики экстренной помощи встретили семьи после продолжительного пути. Они предоставили первую помощь, поддержку и психологическое сопровождение, чтобы облегчить адаптацию после эвакуации.

Эвакуированных встретили спасатели и волонтеры

Всего прибыли четыре семьи, покинувшие родные дома в поисках безопасности. Волонтеры помогали организовать переселение и предоставляли необходимые вещи для детей и взрослых.

Вскоре все эвакуированные поселятся в специально подготовленных помещениях. Там их будет ждать не только крыша над головой, но и поддержка и забота, необходимая для восстановления нормального ритма жизни после переезда.

