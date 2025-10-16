09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
01:30  16 жовтня
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 08:08

Війна на Харківщині: відомо, скільки людей досі живуть у Вовчанську

16 жовтня 2025, 08:08
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У місті Вовчанськ Харківської області, де тривають інтенсивні вуличні бої вже близько 500 днів, постійно проживають лише близько 10 людей

Про це в коментарі кореспонденту видання "Думка" повідомив начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, передає RegioNews.

"На околицях міста – так, зараз є випадки, що зустрічаються люди, які приїжджають або перебувають у місті Вовчанськ. На сьогоднішній день це близько 10 осіб, які постійно перебувають на околицях, – зазначив він.

Водночас на території Вовчанської громади, віддаленої від лінії фронту, залишаються понад 2 тисячі людей.

"На території громади залишаються 2300 мешканців. Вони розуміють ризики, ми щодня проводимо бесіди з ними, зима наближається, але люди відмовляються виїжджати", – додав Гамбарашвілі.

Він також повідомив, що наразі на території громади немає дітей.

"Були поодинокі випадки, коли привозили дітей у літній період, але разом із Національною поліцією та старостами їх забирали. На сьогоднішній день дітей немає", – зазначив начальник адміністрації.

Як відомо, до російського вторгнення у Вовчанську проживало близько 18 тисяч людей.

Нагадаємо, в 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію. Йдеться про Купʼянський район. Загалом влада регіону має вивезти в більш безпечні місця 601 дитину із 409 сімей.

Читайте також: "Томагавки" для України: як це змінить хід війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна обстріли Вовчанськ цивільні діти вуличні бої
У Херсоні дрон скинув вибухівку біля тролейбуса: пасажири не постраждали
15 жовтня 2025, 10:38
Нові втрати на Донеччині: росіяни захопили одразу три населені пункти
15 жовтня 2025, 07:11
До Мукачева прибув евакуаційний потяг з Дніпропетровщини: 9 дітей серед пасажирів
14 жовтня 2025, 20:01
Всі новини »
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Міста без мерів: рецепт узурпації влади
16 жовтня 2025, 10:49
Зростання економіки України сповільнилося: Нацбанк назвав причини
16 жовтня 2025, 10:40
У Києві затримали наркодилерів з 13 кілограмами психотропу
16 жовтня 2025, 10:20
В Україні запровадили екстрені відключення світла: подробиці
16 жовтня 2025, 10:06
На Закарпатті розкрили подвійне вбивство пенсіонерів: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення
16 жовтня 2025, 10:00
Росіяни вдарили дронами та ракетами по газових об'єктах Полтавщини
16 жовтня 2025, 09:38
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
16 жовтня 2025, 09:30
У Києві суд виніс вирок шахраю, який ошукав пенсіонерку на 187 тис. грн
16 жовтня 2025, 09:11
Росіяни атакували підприємство в Чернігові
16 жовтня 2025, 08:58
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
16 жовтня 2025, 08:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »