Війна на Харківщині: відомо, скільки людей досі живуть у Вовчанську

У місті Вовчанськ Харківської області, де тривають інтенсивні вуличні бої вже близько 500 днів, постійно проживають лише близько 10 людей

Про це в коментарі кореспонденту видання "Думка" повідомив начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, передає RegioNews.

"На околицях міста – так, зараз є випадки, що зустрічаються люди, які приїжджають або перебувають у місті Вовчанськ. На сьогоднішній день це близько 10 осіб, які постійно перебувають на околицях, – зазначив він.

Водночас на території Вовчанської громади, віддаленої від лінії фронту, залишаються понад 2 тисячі людей.

"На території громади залишаються 2300 мешканців. Вони розуміють ризики, ми щодня проводимо бесіди з ними, зима наближається, але люди відмовляються виїжджати", – додав Гамбарашвілі.

Він також повідомив, що наразі на території громади немає дітей.

"Були поодинокі випадки, коли привозили дітей у літній період, але разом із Національною поліцією та старостами їх забирали. На сьогоднішній день дітей немає", – зазначив начальник адміністрації.

Як відомо, до російського вторгнення у Вовчанську проживало близько 18 тисяч людей.

Нагадаємо, в 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію. Йдеться про Купʼянський район. Загалом влада регіону має вивезти в більш безпечні місця 601 дитину із 409 сімей.

