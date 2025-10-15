11:30  15 октября
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил

Фото: Прокуратура Украины
В Харькове 40-летней женщине сообщено о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть трехлетнего мальчика 

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, после смерти матери ребенок проживал с отцом, мачехой и его дочерью. Из-за занятости отца уход за мальчиком осуществляла подозреваемая.

В начале октября между женщиной и ребенком возник конфликт, во время которого она нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и лицу мальчика. Ребенок потерял сознание.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая вызвала скорую, утверждая, что мальчик упал в ванной. Ребенка госпитализировали, однако через несколько дней он умер.

Соседи слышали крик и плач из квартиры. Медики подтвердили, что травмы не могли возникнуть из-за падения в ванной.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу. Установлено, что супруги воспитывали пятерых детей, трое из них проживали отдельно. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

подозрение Харьков ребенок Избиение мальчик мачеха
