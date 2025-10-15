В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил

Фото: Прокуратура Украины

В Харькове 40-летней женщине сообщено о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть трехлетнего мальчика

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, после смерти матери ребенок проживал с отцом, мачехой и его дочерью. Из-за занятости отца уход за мальчиком осуществляла подозреваемая.

В начале октября между женщиной и ребенком возник конфликт, во время которого она нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и лицу мальчика. Ребенок потерял сознание.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая вызвала скорую, утверждая, что мальчик упал в ванной. Ребенка госпитализировали, однако через несколько дней он умер.

Соседи слышали крик и плач из квартиры. Медики подтвердили, что травмы не могли возникнуть из-за падения в ванной.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

