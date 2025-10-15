11:30  15 жовтня
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив

Фото: Прокуратура України
У Харкові 40-річній жінці повідомлено про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть трирічного хлопчика 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, після смерті матері дитина проживала з батьком, мачухою та її донькою. Через зайнятість батька догляд за хлопчиком здійснювала підозрювана.

На початку жовтня між жінкою та дитиною виник конфлікт, під час якого вона нанесла численні удари руками та ногами по голові й обличчю хлопчика. Дитина втратила свідомість.

Щоб приховати сліди злочину, підозрювана викликала швидку, стверджуючи, що хлопчик впав у ванній. Дитину госпіталізували, однак за кілька днів вона померла.

Сусіди чули крик та плач з квартири. Медики підтвердили, що травми не могли виникнути через падіння у ванній.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту. Встановлено, що подружжя виховувало п'ятьох дітей, троє з них проживали окремо. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

