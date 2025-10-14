Від ідеї до бізнесу: на Харківщині молоді розкажуть, як започаткувати власну справу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Організаторами зустрічі виступають Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва спільно з Харківським обласним центром молоді за сприяння Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської ОДА.

Захід відбудеться у середу, 15 жовтня, о 14:30

Програма зустрічі включає:

Лекції та виступи фахівців. Практичні поради для старту власного бізнесу. Обговорення ідей та перспектив для молодих підприємців. Нетворкінг та обмін досвідом.

Для отримання деталей і умов участі перейдіть за посиланням.

Телефон для додаткової інформації: +38 050 786 48 88

Нагадаємо, на Харківщині стартує освітній проєкт для жінок. Він має назву "Академія нових можливостей для молодих підприємниць". Програму розробили для жінок віком від 18 до 35 років, які є вимушено переміщеними особами або проживають у прифронтових регіонах.