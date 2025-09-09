12:55  09 сентября
В Днепре водитель машрутки унизил военного: в сети появилось видео скандала
11:12  09 сентября
В Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку
07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
09 сентября 2025, 14:40

От войны до восстановления: Харьковщина и Швеция подписали стратегический меморандум

09 сентября 2025, 14:40
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

Харьковщина и Швеция подписали стратегический меморандум для совместной работы от возобновления образовательной инфраструктуры до реконструкции критических объектов

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что по поручению начальника военной администрации Олега Синегубова, его заместитель Евгений Иванов провел рабочую встречу с представителями шведско-украинской Программы Polaris "Поддержка многоуровневого управления в Украине".

В рамках визита руководство программы Polaris, в частности Александр Мазуркин и Сусанна Делланс, подписали меморандум о сотрудничестве с Харьковской ОВА.

Документ предусматривает реализацию инициатив по улучшению административных услуг, восстановлению поврежденных объектов и критической инфраструктуры, а также укреплению устойчивости местных общин после войны.

"Это важный шаг для повышения устойчивости наших общин", - подчеркнул Иванов.

Программа Polaris (2024–2028), финансируемая правительством Швеции через Sida и реализуемая SALAR International, будет способствовать восстановлению образования, развитию общин и созданию ситуационного центра для мониторинга безопасности в Харьковской области.

"Мы рады быть на Харьковщине и работать вместе с общинами там, где поддержка нужна больше всего. Несмотря на сверхсложные условия безопасности Харьковщина демонстрирует лидерство и сплоченность", – отметила руководитель команды Программы Polaris, уполномоченная SALAR International в Украине Сусанна Делланс.

Напомним, Харьковская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с американским штатом Огайо. Соглашение предусматривает развитие партнерских связей в сфере безопасности, восстановления, гуманитарной поддержки и обмена опытом.

