Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Опрос направлен на сбор мнений и предложений от молодежной среды. Таким образом, эксперты хотят учесть реальные потребности общин при формировании государственной политики в сфере молодежи.

Результаты опроса станут основой согласования с Министерством молодежи и спорта Украины и Наблюдательным советом Украинского молодежного фонда приоритетных направлений грантовых конкурсов на следующий год. Кого приглашают к участию:

• молодежные и детские общественные объединения;

• молодые люди;

• представители молодежных советов;

• органы ученического и студенческого самоуправления;

• молодежные работники;

• советники по молодежи;

• физические лица-предприниматели и юридические лица, совершающие молодежную работу.

Опрос продлится до 25 октября 2025 года.

Присоединиться можно по ссылке.

