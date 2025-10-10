12:45  10 октября
10 октября 2025, 17:15

На Харьковщине молодежь приглашают присоединиться к опросу по грантам

10 октября 2025, 17:15
Фото из открытых источников
Украинский молодежный фонд проводит опрос среди субъектов молодежной работы. Цель – определить приоритеты грантовых программ на следующий год

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Опрос направлен на сбор мнений и предложений от молодежной среды. Таким образом, эксперты хотят учесть реальные потребности общин при формировании государственной политики в сфере молодежи.

Результаты опроса станут основой согласования с Министерством молодежи и спорта Украины и Наблюдательным советом Украинского молодежного фонда приоритетных направлений грантовых конкурсов на следующий год. Кого приглашают к участию:

  • • молодежные и детские общественные объединения;
  • • молодые люди;
  • • представители молодежных советов;
  • • органы ученического и студенческого самоуправления;
  • • молодежные работники;
  • • советники по молодежи;
  • • физические лица-предприниматели и юридические лица, совершающие молодежную работу.

Опрос продлится до 25 октября 2025 года.

Присоединиться можно по ссылке.

Напомним, на Харьковщине стартует образовательный проект для женщин. Он имеет название "Академия новых возможностей для молодых предпринимателей". Программу разработали для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, вынужденно перемещенных лиц или проживающих в прифронтовых регионах.

