Інвестиції, енергетика, культура: Харківщина посилює співпрацю з Польщею

Харківщина активно розвиває міжнародну співпрацю. У п'ятницю, 10 жовтня, начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зустрівся в Харкові з Генеральним консулом Польщі Давідом Томашевські, щоб обговорити спільні проєкти

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Під час зустрічі сторони обговорили ключові напрямки роботи – від гуманітарної допомоги та підтримки ветеранів до проєктів у сфері енергетики, культури, освіти та науки.

"Ми високо цінуємо підтримку Польщі, яка однією з перших простягнула руку допомоги нашому регіону ще на початку повномасштабного вторгнення рф. Співпраця з міжнародними партнерами є запорукою ефективної відбудови області", – зазначив Синєгубов.

За його словами, наразі робота над спільним планом, який окреслить конкретні напрямки та кроки для розвитку Харківщини

Також під час зустрічі обговорили залучення польських компаній до інвестування та ведення бізнесу в регіоні за підтримки польського уряду.

Нагадаємо, нещодавно Харківщина і Швеція підписали стратегічний меморандум для спільної роботи від відновлення освітньої інфраструктури до реконструкції критичних об'єктів.