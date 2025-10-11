10:42  11 жовтня
11 жовтня 2025, 09:40

Ворог атакував Харківщину: поранено трьох людей, зруйновано цивільну інфраструктуру

11 жовтня 2025, 09:40
Фото: ДСНС Харківщини
Протягом минулої доби в Харківській області зафіксовано обстріли чотирьох населених пунктів, унаслідок яких постраждали троє людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Симинівка Вовчанської громади постраждали 58-річна жінка та 56-річний чоловік.

У місті Чугуїв травмувався 33-річний чоловік. Вибух гранати в Лозовій завдав ушкоджень двом чоловікам віком 48 і 40 років, а також 17-річному юнакові.

Ворог активно застосовував різні види озброєння: 22 безпілотники типу "Герань-2", 1 БпЛА типу 2Молнія" та 1 FPV-дрон.

Пошкоджено та зруйновано низку об'єктів цивільної інфраструктури:

  • у Ізюмському районі – приватний будинок у селі Гороховатка;
  • у Куп’янському районі – складське приміщення у селищі Великий Бурлук;
  • у Чугуївському районі – цивільне підприємство у місті Чугуїв.

Нагадаємо, на Харківщині продовжують евакуювати людей із небезпечних прифронтових населених пунктів. Тих, хто хоче евакуюватися, закликають звертатися до відділень поліції або за номерами: 0-800-33-92-91 та 102.

