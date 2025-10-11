Ворог атакував Харківщину: поранено трьох людей, зруйновано цивільну інфраструктуру
Протягом минулої доби в Харківській області зафіксовано обстріли чотирьох населених пунктів, унаслідок яких постраждали троє людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у селі Симинівка Вовчанської громади постраждали 58-річна жінка та 56-річний чоловік.
У місті Чугуїв травмувався 33-річний чоловік. Вибух гранати в Лозовій завдав ушкоджень двом чоловікам віком 48 і 40 років, а також 17-річному юнакові.
Ворог активно застосовував різні види озброєння: 22 безпілотники типу "Герань-2", 1 БпЛА типу 2Молнія" та 1 FPV-дрон.
Пошкоджено та зруйновано низку об'єктів цивільної інфраструктури:
- у Ізюмському районі – приватний будинок у селі Гороховатка;
- у Куп’янському районі – складське приміщення у селищі Великий Бурлук;
- у Чугуївському районі – цивільне підприємство у місті Чугуїв.
Нагадаємо, на Харківщині продовжують евакуювати людей із небезпечних прифронтових населених пунктів. Тих, хто хоче евакуюватися, закликають звертатися до відділень поліції або за номерами: 0-800-33-92-91 та 102.