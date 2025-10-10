Фото: иллюстративное

Число раненых в Запорожье после ночного ракетного обстрела продолжает расти, среди пострадавших есть дети

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews.

В Запорожье выросло количество пострадавших в результате массированного российского обстрела в ночь на 10 октября.

Согласно обновленным данным, ранения получили уже 11 человек, среди них двое детей. Врачи продолжают оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь. К сожалению, погиб 7-летний мальчик. Все экстренные службы работают на местах происшествия, помогают жителям и устраняют последствия вражеской атаки.

Как отметил Иван Федоров, российские войска в очередной раз нанесли удар по мирному городу, в результате чего разрушены жилые дома и повреждена инфраструктура. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов и документируют военные преступления.

Ранее сообщалось, после ночной атаки на Запорожье количество пострадавших изначально составляло пять человек. Впоследствии в больницы обратилось еще несколько жителей, что свидетельствует об увеличении масштаба поражений от вражеского удара.