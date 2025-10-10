12:45  10 октября
В Черкасской области военный убил 2-летнего сына сожительницы
12:09  10 октября
На Полтавщине столкнулись две легковушки: среди трех пострадавших – 17-летний водитель
11:47  10 октября
В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в лесу
UA | RU
UA | RU
10 октября 2025, 18:30

В Запорожье выросло количество пострадавших в результате российских обстрелов

10 октября 2025, 18:30
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Число раненых в Запорожье после ночного ракетного обстрела продолжает расти, среди пострадавших есть дети

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews.

В Запорожье выросло количество пострадавших в результате массированного российского обстрела в ночь на 10 октября.

Согласно обновленным данным, ранения получили уже 11 человек, среди них двое детей. Врачи продолжают оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь. К сожалению, погиб 7-летний мальчик. Все экстренные службы работают на местах происшествия, помогают жителям и устраняют последствия вражеской атаки.

Как отметил Иван Федоров, российские войска в очередной раз нанесли удар по мирному городу, в результате чего разрушены жилые дома и повреждена инфраструктура. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов и документируют военные преступления.

Ранее сообщалось, после ночной атаки на Запорожье количество пострадавших изначально составляло пять человек. Впоследствии в больницы обратилось еще несколько жителей, что свидетельствует об увеличении масштаба поражений от вражеского удара.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрел дети Запорожье ребенок атака погибший российская армия раненые
В Киевской области 70-летний водитель стал виновником ДТП – пострадал ребенок и пенсионерка
10 октября 2025, 18:13
Кличко предупредил о новой волне атак РФ на Киев
10 октября 2025, 17:33
В КГГА отреагировали на сообщения о незащищенности киевских ТЭЦ
10 октября 2025, 16:59
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
На Закарпатье задержан мужчина, который за $7 тыс. планировал переправить за границу четырех человек
10 октября 2025, 19:50
Потеря, которую можно было избежать: в Закарпатье будут судить мать за смерть годовалого ребенка
10 октября 2025, 19:35
В Ивано-Франковской области мужчина привязал на цепь собаку к автомобилю и тащил по улице
10 октября 2025, 19:17
В Ровенской области 36-летний мужчина получил 60 суток ареста за нападение на полицейского
10 октября 2025, 18:58
Журналисты нашли в семьях заместителей главы Киберполиции недвижимость и десятки миллионов
10 октября 2025, 18:50
В Запорожье выросло количество раненых в результате атаки РФ
10 октября 2025, 18:35
Шантажировал интимными фото: в Киеве осудили мужчину, требовавшего у девушки деньги
10 октября 2025, 18:25
В Киевской области 70-летний водитель стал виновником ДТП – пострадал ребенок и пенсионерка
10 октября 2025, 18:13
Одна из стран ЕС выгоняет более 800 россиян
10 октября 2025, 18:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »