Фото: Нацполиция

В Харьковской области продолжают эвакуировать людей из опасных прифронтовых населенных пунктов. Правоохранители рассказали, как они эвакуировали еще двух жителей из поселка Приколотное

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Офицер общины совместно с волонтерами благотворительной организации вывезли 55-летнего мужчину и 85-летнюю женщину из поселка Приколотное Ольхуватской общины. Женщина сама обращалась к местным властям с просьбой вывезти ее в более безопасное место. Мужчина обращался к правоохранителям.

Им помогли собрать самые необходимые вещи, предоставили транспорт и вывезли в более безопасное место. Тех, кто хочет эвакуироваться, призывают обращаться в отделения полиции или по следующим номерам: 0-800-33-92-91, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в 9 населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация, остаются еще 280 детей.