16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
01 октября 2025, 23:30

В Харьковской области продолжается эвакуация: спасли еще нескольких жителей

01 октября 2025, 23:30
Фото: Нацполиция
В Харьковской области продолжают эвакуировать людей из опасных прифронтовых населенных пунктов. Правоохранители рассказали, как они эвакуировали еще двух жителей из поселка Приколотное

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Офицер общины совместно с волонтерами благотворительной организации вывезли 55-летнего мужчину и 85-летнюю женщину из поселка Приколотное Ольхуватской общины. Женщина сама обращалась к местным властям с просьбой вывезти ее в более безопасное место. Мужчина обращался к правоохранителям.

Им помогли собрать самые необходимые вещи, предоставили транспорт и вывезли в более безопасное место. Тех, кто хочет эвакуироваться, призывают обращаться в отделения полиции или по следующим номерам: 0-800-33-92-91, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в 9 населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация, остаются еще 280 детей.

01 октября 2025
