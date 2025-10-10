12:45  10 октября
10 октября 2025, 20:43

Улицы без людей и разрушенные дома: как выглядит прифронтовое Покровское в Днепропетровской области

10 октября 2025, 20:43
Фото: Известно
Поселок Покровское Синельниковского района Днепропетровской области превращается в руины из-за постоянных обстрелов

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Вражеские атаки наносят значительный ущерб гражданским домам, частному имуществу и автомобилям местных жителей.

Многие дома на улицах поселка разрушены до основания, в некоторых выбиты окна или повреждены от взрывных волн. Полностью сгоревшие автомобили остаются посреди улиц, их невозможно восстановить или убрать.

Количество людей, покидающих Покровское, растет с каждым днем. Жители бегут, спасая свою жизнь, оставляя дома и имущество под угрозой обстрелов.

Еще недавно поселок был населен, здесь раздавался детский смех и шум голосов, однако сейчас он все больше напоминает заброшенную зону отчуждения, где сохранились только разрушенные дома и опустевшие улицы.

Напомним, в Шостке на Сумщине из-за блэкаута жители вынуждены готовить еду прямо на улицах. Люди объединяются семьями и соседями, используя открытый огонь и большие котлы, чтобы обеспечить себя обедами.

война обстрелы Днепропетровская область разрушения дома
09 октября 2025
03 октября 2025
01 октября 2025
26 сентября 2025
