Вражеские атаки наносят значительный ущерб гражданским домам, частному имуществу и автомобилям местных жителей.

Многие дома на улицах поселка разрушены до основания, в некоторых выбиты окна или повреждены от взрывных волн. Полностью сгоревшие автомобили остаются посреди улиц, их невозможно восстановить или убрать.

Количество людей, покидающих Покровское, растет с каждым днем. Жители бегут, спасая свою жизнь, оставляя дома и имущество под угрозой обстрелов.

Еще недавно поселок был населен, здесь раздавался детский смех и шум голосов, однако сейчас он все больше напоминает заброшенную зону отчуждения, где сохранились только разрушенные дома и опустевшие улицы.

