18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 10:30

Харківщина під обстрілом: загинула жінка, пошкоджені будинки та господарчі споруди

05 жовтня 2025, 10:30
Фото: пресслужба поліції
Протягом доби російські війська обстрілювали Ізюмський, Богодухівський та Куп'янський райони, використовуючи керовані авіаційні бомби, безпілотники, артилерію та FPV-дрони

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У селі Гусинка Кіндрашівської громади під час артилерійського обстрілу загинула 57-річна місцева жителька. В інших населених пунктах Куп'янського району вогонь спричинив займання сухої трави та будівель, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Поліція оглядає наслідки обстрілів у Харківській області

У селі Івашки Богодухівського району FPV-дрони знищили кілька приватних будинків і пошкодили господарчі споруди. Постраждалих серед людей не було. На території Ізюмщини внаслідок обстрілів пошкоджено приватні домогосподарства, горіла лісопосадка, суха трава та лісова підстилка.

4 жовтня поліцейські провели огляди місць подій та внесли відомості про інциденти до Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінальних проваджень щодо збройної агресії Росії.

Раніше повідомлялося, Росія продовжує завдавати масованих ударів по території України, намагаючись знищити енергетичну систему країни напередодні зими. Цього разу атака охопила сім областей, спричинивши нові руйнування та жертви серед цивільних.

В ніч на 5 жовтня на Львівщині під час комбінованого удару загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. У Львові в індустріальному парку Sparrow спалахнула пожежа через ворожий обстріл.

Вночі в Запоріжжі внаслідок атаки російських військ загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Пожежі спалахнули у приватному секторі та багатоповерхівках.

