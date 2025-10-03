Семейная ссора в Харькове: мужчина избил 50-летнюю сестру

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харькове полиция открыла уголовное производство после того, как во время семейной ссоры 43-летний мужчина избил свою 50-летнюю сестру

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он несколько раз ударил родственницу по голове и лицу. После этого скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия вызвали скорую помощь, пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту инцидента сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование продолжается.

