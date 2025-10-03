Сімейна сварка у Харкові: чоловік побив 50-річну сестру
У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження після того, як під час сімейної сварки 43-річний чоловік побив свою 50-річну сестру
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він кілька разів вдарив родичку по голові та обличчю. Після цього втік у невідомому напрямку.
На місце події викликали швидку допомогу, потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
За фактом інциденту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці 23-річний киянин накинувся з кулаками на дівчину після того, як вона зробила йому зауваження через спробу пройти до каси без черги. Дівчину госпіталізували з численними забоями та переломом щелепи.