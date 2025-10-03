Сімейна сварка у Харкові: чоловік побив 50-річну сестру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження після того, як під час сімейної сварки 43-річний чоловік побив свою 50-річну сестру

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він кілька разів вдарив родичку по голові та обличчю. Після цього втік у невідомому напрямку.

На місце події викликали швидку допомогу, потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

За фактом інциденту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування триває.

