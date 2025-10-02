15:47  02 октября
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
02 октября 2025, 20:01

Из-за неправильной парковки: в Харькове 52-летний мужчина напал с ножом в кафе

02 октября 2025, 20:01
Фото: полиция Харьковской области
В Харькове мужчина нанес ножевые ранения посетителю кафе после конфликта из-за парковки

Об этом сообщают в полиции Харьковской области, передает RegioNews.

В Харькове правоохранители задержали мужчину, напавшего с ножом на посетителя кафе в Основянском районе. Инцидент произошел в одном из заведений общепита города, где между двумя мужчинами возник конфликт из-за неправильной парковки автомобиля пострадавшего.

По сообщению полиции, неизвестный зашел в кафе и нанес несколько ударов ножом в живот харьковчанину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший оперативно госпитализирован. Эксперты подтвердили, что он получил тяжкие телесные повреждения.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное тяжкое телесное повреждение. В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители быстро установили личность нападающего – им оказался 52-летний житель Харькова.

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении. Злоумышленник задержан, сейчас продолжаются следственные действия для полной установления обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, в Одессе во время проверки документов мужчина напал на работника ТЦК и скрылся с места происшествия. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

