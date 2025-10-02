10:37  02 октября
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харьковской области суд наказал работника ритуальной службы, который похитил более 183 тыс. грн с карты погибшего военнослужащего

Об этом пишет "Думка " с ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

По данным Балаклейского районного суда, мужчина, работавший в похоронном бюро, воспользовался служебным положением и присвоил банковскую карточку умершего, которую должен был передать семье.

В период с 26 февраля по 7 марта 2024 года обвиняемый неоднократно снимал деньги с карты.

Мужчина признал вину и частично возместил ущерб потерпевшей.

Учитывая предыдущие судимости и высокий риск рецидива, обвиняемому назначен один год ограничения свободы за присвоение документа и пять лет заключения за кражу.

Напомним, в Голосеевском районе столицы молодой человек ограбил военную, которая находится в Киеве на лечении. Инцидент произошел в кафе на улице Васильковской: парень подбежал к столику 44-летней женщины, выхватил сумку с деньгами, банковской картой и документами и скрылся.

