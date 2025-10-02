02:30  02 жовтня
02 жовтня 2025, 09:15

На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового

02 жовтня 2025, 09:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Харківщині суд покарав працівника ритуальної служби, який викрав понад 183 тис. грн з картки загиблого військовослужбовця

Про це пише "Думка" із посиалнням на вирок суду, передає RegioNews.

За даними Балаклійського районного суду, чоловік, який працював у похоронному бюро, скористався службовим становищем і привласнив банківську картку померлого, яку мав передати родині.

У період із 26 лютого по 7 березня 2024 року обвинувачений неодноразово знімав гроші з картки.

Чоловік визнав провину та частково відшкодував збитки потерпілій.

Зважаючи на попередні судимості та високий ризик рецидиву, обвинуваченому призначили один рік обмеження волі за привласнення документа та п'ять років ув'язнення за крадіжку.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці молодик пограбував військову, яка перебуває у Києві на лікуванні. Інцидент стався у кав’ярні на вулиці Васильківській: хлопець підбіг до столика 44-річної жінки, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами й утік.

Харківська область працівник похорон похоронне бюро банківська картка загиблий військовий суд
