Следователи полиции Черновицкой области завершили расследование уголовного производства относительно гибели 27-летней жительницы поселка Глубокая. Процессуальное руководство по делу осуществляли прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры. Обвинение предъявлено 19-летнему знакомому потерпевшей. Ему инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни, повлекшее смерть женщины (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

По данным следствия, 5 апреля 2025 года потерпевшая и обвиняемый провели день в Черновцах, посещая несколько заведений отдыха. Позже, около полуночи, между ними возник конфликт. Во время ссоры молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине многочисленные удары. Пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии, она не пришла в сознание и скончалась 10 апреля.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал отек и набухание вещества головного мозга, которое явилось следствием закрытой внутричерепной травмы. Специалисты подтвердили прямую причинно-следственную связь между травмой и смертью потерпевшей. В ходе досудебного расследования проведено более 30 судебно-медицинских и специальных экспертиз, включая оценку психического состояния обвиняемого, признанного вменяемым.

30 сентября 2025 года обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемый находится под арестом, и в случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование проводили следователи СУ ГУНП в Черновицкой области и Черновицком районном управлении полиции.

