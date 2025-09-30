15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 сентября
На Буковине 27-летняя девушка умерла после избиения знакомым – дело передано в суд
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
30 сентября 2025, 21:40

На Буковине 27-летняя девушка умерла после избиения знакомым – дело передано в суд

30 сентября 2025, 21:40
Фото: соцсети
Читайте також
Расследование смертельного избиения 27-летней жительницы Глубокого завершено, обвиняемый направлен в суд

Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Следователи полиции Черновицкой области завершили расследование уголовного производства относительно гибели 27-летней жительницы поселка Глубокая. Процессуальное руководство по делу осуществляли прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры. Обвинение предъявлено 19-летнему знакомому потерпевшей. Ему инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни, повлекшее смерть женщины (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

По данным следствия, 5 апреля 2025 года потерпевшая и обвиняемый провели день в Черновцах, посещая несколько заведений отдыха. Позже, около полуночи, между ними возник конфликт. Во время ссоры молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине многочисленные удары. Пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии, она не пришла в сознание и скончалась 10 апреля.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал отек и набухание вещества головного мозга, которое явилось следствием закрытой внутричерепной травмы. Специалисты подтвердили прямую причинно-следственную связь между травмой и смертью потерпевшей. В ходе досудебного расследования проведено более 30 судебно-медицинских и специальных экспертиз, включая оценку психического состояния обвиняемого, признанного вменяемым.

30 сентября 2025 года обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемый находится под арестом, и в случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование проводили следователи СУ ГУНП в Черновицкой области и Черновицком районном управлении полиции.

Ранее сообщалось о случае мошенничества в Житомирской области, когда женщина потеряла 7 тысяч гривен, пытаясь помочь подруге. 27-летняя жительница Житомира получила в соцсети сообщение от подруги с просьбой срочно одолжить деньги.

суд криминал смерть Черновцы Буковина Избиение травма
