Фото: полиция

В Голосеевском районе столицы парень ограбил военную, которая находится в Киеве на лечении

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел в кафе на улице Васильковской: парень подбежал к столику 44-летней женщины, выхватил сумку с деньгами, банковской картой и документами и скрылся. Потерпевшая предоставила полицейским описание грабителя.

Правоохранители установили личность и задержали преступника – им оказался 22-летний местный житель. Женщине вернули сумку и документы, но 3000 гривен злоумышленник успел потратить.

Финуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Ему грозит до 10 лет заключения.

Суд отправил злоумышленника под стражу с правом внесения залога в размере около 121 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Харькове задержали таксиста, который с напарником обокрал военного. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.