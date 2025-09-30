Иллюстративное фото

На Днепропетровщине судили пошедшего в СЗЧ боевого медика. Он захватывал в заложники работника правоохранительных органов

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Отмечается, что 31 декабря прошлого года он был принудительно доставлен в здание для временно задержанных военнослужащих. 4 января 2025 года обвиняемый заметил в коридоре санитарную инструкторку медицинского пункта. Он напал на женщину сзади, одной рукой обхватил грудную клетку, а другой приставил нож к шее.

Военный угрожал ей, требовал, чтобы администрация открыла решетку и дала ему уйти. По команде оперативного дежурного одна металлическая дверь была открыта, а у второй двери злоумышленнику удалось убедить отпустить потерпевшую и он был задержан.

На суде мужчина признал вину. Однако он сказал, что его действия не угрожали жизни потерпевшей. По его словам, он с начала войны добровольно ушел на войну боевым медиком. 15 февраля 2024 года он самовольно покинул воинскую часть и уехал домой, где пробыл 9 месяцев.

31 декабря его задержали, когда он ехал к знакомой в Павлоград. Его отвезли в помещение для временно задержанных военнослужащих и содержали без каких-либо правовых оснований, говорит мужчина.

Его приговорили к 8 годам заключения. Известно, что он ранее несудим, женат и имеет двоих малолетних детей.

