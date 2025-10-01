Ракетный удар по Черниговщине: повреждена техника сельхозпредприятия, погиб мужчина
Российские войска нанесли ракетный удар по одному из сел Корюковского района Черниговщины
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
Предварительно, речь идет о применении комплекса "Искандер". В результате обстрела уничтожен автомобиль местного сельхозпредприятия, еще одно транспортное средство повреждено. Погиб 46-летний мужчина.
Кроме того, в другом населенном пункте области удар беспилотника разрушил жилой дом и повредил гражданский автомобиль.
Вражескому обстрелу вновь подверглись и энергетические объекты Нежинского района.
Всего за прошедшие сутки российская армия 40 раз обстреляла территорию Черниговской области. Под удары попали 16 населенных пунктов.
Напомним, в ночь на 1 октября российские войска нанесли по Харькову удары управляемыми авиабомбами и ракетами. В результате попаданий повреждена жилищная инфраструктура. Ранения получили шесть человек.