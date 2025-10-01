09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
09:34  01 октября
В Мукачево 11-летний мальчик стрелял из револьвера на улице
09:09  01 октября
Двойное убийство и поджог дома в Черкасской области: полиция задержала злоумышленника
01 октября 2025, 09:43

Ракетный удар по Черниговщине: повреждена техника сельхозпредприятия, погиб мужчина

01 октября 2025, 09:43
Иллюстративное фото: из открытых источников
Российские войска нанесли ракетный удар по одному из сел Корюковского района Черниговщины

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Предварительно, речь идет о применении комплекса "Искандер". В результате обстрела уничтожен автомобиль местного сельхозпредприятия, еще одно транспортное средство повреждено. Погиб 46-летний мужчина.

Кроме того, в другом населенном пункте области удар беспилотника разрушил жилой дом и повредил гражданский автомобиль.

Вражескому обстрелу вновь подверглись и энергетические объекты Нежинского района.

Всего за прошедшие сутки российская армия 40 раз обстреляла территорию Черниговской области. Под удары попали 16 населенных пунктов.

Напомним, в ночь на 1 октября российские войска нанесли по Харькову удары управляемыми авиабомбами и ракетами. В результате попаданий повреждена жилищная инфраструктура. Ранения получили шесть человек.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Карпаты засыпает снегом: на горе Поп Иване холод и метель
01 октября 2025, 11:28
Директор ЦПК Дарья Каленюк: власть лепит из моего мужа уклониста
01 октября 2025, 11:27
$15 тысяч за тыл: в Киеве разоблачили попытку влияния на кадровые решения в армии
01 октября 2025, 10:58
Россияне атаковали Украину дронами, ракетой "Оникс" и "Искандерами": сколько удалось сбить
01 октября 2025, 10:55
Последствия ливня: в Одесской области более 40 тысяч абонентов остались без света
01 октября 2025, 10:40
ЕС призвал Россию вывести войска из ЗАЭС и прекратить боевые действия
01 октября 2025, 10:35
Во Львовской области водитель Toyota умер за рулем: авто врезалось в памятник
01 октября 2025, 10:27
В Одессе, несмотря на непогоду, пассажирские поезда продолжают курсировать
01 октября 2025, 10:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
