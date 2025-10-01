В полиции рассказали о пострадавших в результате ночных ударов по Харькову
В ночь на 1 октября российские войска нанесли по Харькову удары управляемыми авиабомбами и ракетами
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате попаданий повреждена жилая инфраструктура: в Салтовском районе горели частный дом и гараж, а на территории Киевского района вспыхнул масштабный пожар на рынке.
Ранения получили шесть человек: женщины 41 и 80 лет, мужчины 21, 27 и 34 лет, а также 25-летний работник полиции. Одному из пострадавших медики оказали помощь на месте, остальные госпитализированы.
На местах попадания работают следователи, криминалисты и взрывотехники.
Напомним, ночью по Киевскому району Харькова были нанесены удары авиабомбами КАБ. Также зафиксированы пуски баллистических ракет по городу и ближайшему пригороду.