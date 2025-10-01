Фото: полиция

В ночь на 1 октября российские войска нанесли по Харькову удары управляемыми авиабомбами и ракетами

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате попаданий повреждена жилая инфраструктура: в Салтовском районе горели частный дом и гараж, а на территории Киевского района вспыхнул масштабный пожар на рынке.

Ранения получили шесть человек: женщины 41 и 80 лет, мужчины 21, 27 и 34 лет, а также 25-летний работник полиции. Одному из пострадавших медики оказали помощь на месте, остальные госпитализированы.

На местах попадания работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Напомним, ночью по Киевскому району Харькова были нанесены удары авиабомбами КАБ. Также зафиксированы пуски баллистических ракет по городу и ближайшему пригороду.