23:50  30 сентября
На фронте погиб популярный украинский актер
22:39  30 сентября
Во Львовской области таможенники задержали Mercedes с вещами Chanel и Hermes на 800 тыс. грн
20:50  30 сентября
Маскировались под интернет-магазинов: в Киеве разоблачили сall-центр аферистов
01 октября 2025, 08:41

Повреждены дома, склады, больница и энергообъект: полиция про последствия обстрелов Сумщины

01 октября 2025, 08:41
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Прошлые сутки российские войска продолжали обстреливать территорию Сумской области. Совершили 96 обстрелов по 44 населенным пунктам в 19 территориальных громадах

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На местах попадания работали следственно-оперативные группы полиции, которые фиксировали разрушения и собирали доказательства военных преступлений.

В результате обстрелов ранения получили трое гражданских. Повреждены жилые и хозяйственные здания, в том числе многоэтажка и частный дом, административные помещения, склады, элеватор, больница, а также объекты энергетики и водоснабжения.

Огонь врага задел и транспорт – повреждены два грузовика и легковой автомобиль.

Напомним, в ночь на 1 октября российские войска нанесли по Харькову удары управляемыми авиабомбами и ракетами. В результате попаданий повреждена жилищная инфраструктура. Ранения получили шесть человек.

война обстрелы оккупанты Сумская область пострадавшие
