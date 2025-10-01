Нічні обстріли на Харківщині: рятувальники ліквідували шість пожеж

Фото: ДСНС Харківщини

Вночі 1 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Харківській області. Внаслідок обстрілу сталося шість пожеж, постраждало дев'ять людей

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що пошкоджень зазнали територія ринку, приватний житловий сектор, гаражний кооператив та інші об'єкти.

До ліквідації наслідків атаки було залучено понад 200 рятувальників та 46 одиниць техніки ДСНС, зокрема психологів, піротехнічні та кінологічні розрахунки, а також вогнеборців Циркунівської добровільної пожежної команди.

Станом на 12:53 всі пожежі, спричинені ворожими обстрілами, були повністю ліквідовані.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок влучань пошкоджена житлова інфраструктура, є постраждалі.