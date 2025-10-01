13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
01 жовтня 2025, 14:08

Нічні обстріли на Харківщині: рятувальники ліквідували шість пожеж

01 жовтня 2025, 14:08
Фото: ДСНС Харківщини
Вночі 1 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Харківській області. Внаслідок обстрілу сталося шість пожеж, постраждало дев'ять людей

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що пошкоджень зазнали територія ринку, приватний житловий сектор, гаражний кооператив та інші об'єкти.

До ліквідації наслідків атаки було залучено понад 200 рятувальників та 46 одиниць техніки ДСНС, зокрема психологів, піротехнічні та кінологічні розрахунки, а також вогнеборців Циркунівської добровільної пожежної команди.

Станом на 12:53 всі пожежі, спричинені ворожими обстрілами, були повністю ліквідовані.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок влучань пошкоджена житлова інфраструктура, є постраждалі.

Харківська область пожежа ДСНС рятувальники постраждалі війна російська армія атака
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
07 серпня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
