10:10  29 вересня
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
09:06  29 вересня
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 14:35

Хотіла купити дрова: у Харкові жінка стала жертвою шахрая

29 вересня 2025, 14:35
Фото: Нацполіція
Це сталось, коли жінка знайшла на сайті оголошення про продаж дров. Вона хотіла їх придбати, проте була обманула "покупцем"

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

До поліції звернулась жителька Харкова, яку обманули шахраї в інтернеті. Вона хотіла купити дрова. В результаті "продавець" просто привласнив її 13 тисяч гривень, і товар не надав.

Правоохоронці викрили зловмисника. Ним виявився 44-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом.

"Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину. Згідно з санкцією статті йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Буковині, жінка втратила понад 100 тисяч гривень. Вона хотіла продати дитячу ванночку, а потенційний покупець надіслав їй посилання. Виявилось, це фішингове посилання, за допомогою якого шахрай отримав доступ до даних жінки.

аферист Харків
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
29 вересня 2025, 16:20
На Житомирщині 36-річний чоловік загинув під колесами поїзда
29 вересня 2025, 16:15
На Київщині судитимуть депутата, який п’яним збив підлітка на мотоциклі
29 вересня 2025, 15:54
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
29 вересня 2025, 15:30
Мікроавтобус із сюрпризом: на кордоні з Польщею виявили майже 200 iPhone, захованих у колесі
29 вересня 2025, 15:13
29 вересня 2025, 14:52
На Буковині викрили схему нелегального переправлення чоловіків за кордон
29 вересня 2025, 14:41
На Львівщині зіткнулися два мотоцикли: троє людей у лікарні
29 вересня 2025, 14:27
Новий шанс на життя: у Харкові за підтримки міжнародних партнерів запрацювала сучасна протезна лабораторія
29 вересня 2025, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
