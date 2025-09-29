Фото: Нацполіція

Це сталось, коли жінка знайшла на сайті оголошення про продаж дров. Вона хотіла їх придбати, проте була обманула "покупцем"

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

До поліції звернулась жителька Харкова, яку обманули шахраї в інтернеті. Вона хотіла купити дрова. В результаті "продавець" просто привласнив її 13 тисяч гривень, і товар не надав.

Правоохоронці викрили зловмисника. Ним виявився 44-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом.

"Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину. Згідно з санкцією статті йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Буковині, жінка втратила понад 100 тисяч гривень. Вона хотіла продати дитячу ванночку, а потенційний покупець надіслав їй посилання. Виявилось, це фішингове посилання, за допомогою якого шахрай отримав доступ до даних жінки.