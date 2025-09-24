На Харьковщине обсудят, как наладить сотрудничество бизнеса с налоговой

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харьковской области продолжается работа онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса", созданной для эффективного взаимодействия между государством и предпринимателями

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Следующее мероприятие состоится 25 сентября 2025 в 11:00 и посвящено теме: "Налоговая служба и бизнес: эффективная коммуникация для развития экономики".

Для участия необходимо заполнить электронную анкету по ссылке.

За дополнительной информацией можно обращаться в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВО по номеру: +38097 735 98 44.

Напомним, недавно в Харьковской ОВА во время работы платформы "Диалог власти и бизнеса" обсудили программы поддержки предприятий в сфере энергоэффективности и обеспечение их стабильной работы во время войны.