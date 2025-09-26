На Харківщині з'явилась нова підземна школа

Ілюстративне фото

За сприяння Харківської ОВА у Пісочинській громаді запрацювала нова підземна школа. Завдяки цьому організували навчання для майже 300 дітей 1-11 класів у дві зміни

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За словами голова ОВА Олега Синєгубова, це безпечне освітнє середовище з властивостями протирадіаційного укриття. Будували його на базі одного з закладів освіти. Зазначається, що в школі є п'ять навчальних класів, медичний пункт, їдальня та санітарні зони.

Крім того, будівля забезпечена двома централізованими джерелами електроживлення, а також генератором великої потужності для безперебійної роботи закладу освіти у випадку довготривалих знеструмлень. Також в укритті проведена сучасна система вентиляції та освітлення.

"Це ще один приклад того, як навіть під час війни, консолідуючи зусилля, створюємо всі умови для навчання дітей. У тісній співпраці з Офісом Президента України, Урядом, міжнародними партнерами та громадами робимо все, щоб наші діти могли здобувати знання і були дійсно захищеними", - каже голова ОВА.

Важливо зазначити, що при будівництві враховували вимоги безбар'єрності. Там встановили підйомник, низькі перила, облаштовано доступні санвузли, контактну плитку й інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.

"З відкриттям підземної школи до нас прийшли навчатися учні із Харкова, Нової Баварії, Південного й інших населених пунктів. Росте і попит на навчання дітей з особливими освітніми потребами, адже наш ліцей оснащений необхідною безбар’єрною інфраструктурою", - каже директорка ліцею Оксана Сасіна.



Нагадаємо, раніше на Харківщині почали будувати нове укриття для школярів. Очікується, що це поверне до офлайн-навчання близько 1,5 тисячі дітей.