Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 20:15

На Харківщині будують нове укриття для ліцею на 1,5 тисячі дітей

24 вересня 2025, 20:15
Фото: ОВА
У Харківській області розпочали будівництво нового укриття для ліцею. Завдяки цьому діти зможуть навчатися у змішаному форматі

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, це буде сучасна споруда, майже 1 500 квадратних метрів площею. Завдяки цьому понад 1 500 учнів 1-11 класів зможуть навчатися офлайн, а також у змішаному форматі. Уроки організують у дві зміни.

Зараз основні роботи вже завершили. Завдяки новим укриттям хочуть залучити якомога більшу частину дітей до уроків в безпечних школах.

Нагадаємо, у Запорізькій області до кінця року планується відкрити ще більше шкіл з укриттями, і підземні школи. У вересні очікується, що відкриють близько 25 таких закладів. Нещодавно на Запоріжжі відкрили підземний дитячий садок.

