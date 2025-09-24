Фото: ОВА

У Харківській області розпочали будівництво нового укриття для ліцею. Завдяки цьому діти зможуть навчатися у змішаному форматі

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, це буде сучасна споруда, майже 1 500 квадратних метрів площею. Завдяки цьому понад 1 500 учнів 1-11 класів зможуть навчатися офлайн, а також у змішаному форматі. Уроки організують у дві зміни.

Зараз основні роботи вже завершили. Завдяки новим укриттям хочуть залучити якомога більшу частину дітей до уроків в безпечних школах.

Нагадаємо, у Запорізькій області до кінця року планується відкрити ще більше шкіл з укриттями, і підземні школи. У вересні очікується, що відкриють близько 25 таких закладів. Нещодавно на Запоріжжі відкрили підземний дитячий садок.