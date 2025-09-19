12:53  19 сентября
19 сентября 2025, 15:15

Глава Харьковской ОВА присоединился к форуму "Стратегические измерения городов-форпостов"

19 сентября 2025, 15:15
Фото: ХОВА
Олег Синегубов принял участие в мероприятии, к которому также присоединились другие представители власти, международные партнеры и представители бизнеса

Об этом сообщает Харьковская областная администрация, передает RegioNews.

К мероприятию также присоединились вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, представители Правительства и министерств, заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алексей Рябыкин, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, народные депутаты партнеры, а также представители бизнеса, работающие на прифронтовых территориях.

На форуме обсудили ситуацию в прифронтовых общинах, а также вызовы, с которыми они сталкиваются. Все обменялись опытом и определили направления взаимодействия между областными и районными военными администрациями. В частности, решили создать Ассоциацию прифронтовых городов и общин, которая должна являться эффективной платформой для сотрудничества и решения общих проблем на национальном и международном уровнях.

"Форум ставит задачу объединить общины, выработать общий голос, общие подходы. Это правильный шаг. Идея создания Ассоциации прифронтовых городов и общин позволит четко артикулировать потребности и координировать наши с вами действия. Мы уже запустили программу поддержки прифронтовых общин. Она охватывает десять областей Украины и более 20. люди, жилье, безопасность, бизнес и здоровье. Это очень конкретные мероприятия: от строительства укрытий в школах и больницах до финансирования местных программ для развития бизнеса, поддержки аграриев, медиков и социальной инфраструктуры. Благодарю вас за ваш труд, за стойкость, за готовность участвовать в совместных процессах. Вместе мы сделаем так, чтобы прифронтовые общества стали примером восстановления и развития даже в самых сложных условиях", - отметил Алексей Кулеба.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов обратил внимание на то, что перед регионом и государством стоит много вызовов. В частности, обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона до масштабного послевоенного восстановления.

"Мы имеем мощную и всестороннюю поддержку со стороны Президента Украины, Правительства, Парламента, профильных министерств, а также международных партнеров, которые помогают на всех этапах. Особое значение имеют обмен опытом и плодотворная коммуникация между общинами и регионами. Именно в сотрудничестве мы способны отстаивать интересы наших людей на самом высоком уровне, формировать эффективный человеческий капитал, создавать условия для экономического развития и реализовывать общие проекты. Одна из наших стратегических задач состоит в том, чтобы нарратив "прифронтовых территорий" остался в прошлом, а будущее приграничных областей и Харьковщины, в частности, ассоциировалось с безопасностью, восстановлением и ростом. Продолжаем делать все возможное для обеспечения достойной жизни наших людей", – говорит председатель Харьковской ОВА.

Напомним, что Харьковщина и ЮНИСЕФ расширяют проекты помощи и безопасности для прифронтовых общин. Значительное внимание уделяется восстановлению опорных медицинских учреждений, обустройству защитных укрытий, а также подготовке к отопительному сезону для обеспечения безопасных и комфортных условий для жителей региона.

