12:53  19 сентября
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
19 сентября 2025, 12:36

В Харькове и области открыто более 3 тыс. вакансий: кому платят больше всего

19 сентября 2025, 12:36
Иллюстративное фото: из открытых источников
Харьковщина активно ищет работников. По состоянию на 18 сентября в Харькове и области открыто более 3200 вакансий

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Среди самых высоких зарплат:

  • инструктор по индивидуальному обучению вождению – 50 000 грн;
  • работник по разделке мяса – 40 000 грн;
  • главный электромеханик – 39 700 грн;
  • таблетировщик – 30 250 грн;
  • составитель продукции медицинского назначения – 25 700 грн.

Также требуются операторы по ветеринарной обработке животных, машинисты энергоблоков, швеи, операторы информационно-коммуникационных сетей и навесители заготовок с зарплатами от 21 000 до 25 000 грн.

Ознакомиться со всем список актуальных предложений можно на сайте Харьковской областной службы занятости.

Консультации по трудоустройству предоставляются по бесплатному телефону 0 800 219 729 (понедельник-пятница, 8:30-17:00).

Напомним, в Харьковской области продолжается системная работа по детенизации занятости. По данным межрегионального управления Госслужбы труда, за первое полугодие 2025 года инспекторы предоставили более 1400 консультаций, официально трудоустроили более 6 тысяч человек и провели более 50 семинаров и круглых столов.

19 сентября 2025
