В Харькове и области открыто более 3 тыс. вакансий: кому платят больше всего

Харьковщина активно ищет работников. По состоянию на 18 сентября в Харькове и области открыто более 3200 вакансий

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Среди самых высоких зарплат:

инструктор по индивидуальному обучению вождению – 50 000 грн;

работник по разделке мяса – 40 000 грн;

главный электромеханик – 39 700 грн;

таблетировщик – 30 250 грн;

составитель продукции медицинского назначения – 25 700 грн.

Также требуются операторы по ветеринарной обработке животных, машинисты энергоблоков, швеи, операторы информационно-коммуникационных сетей и навесители заготовок с зарплатами от 21 000 до 25 000 грн.

Ознакомиться со всем список актуальных предложений можно на сайте Харьковской областной службы занятости.

Консультации по трудоустройству предоставляются по бесплатному телефону 0 800 219 729 (понедельник-пятница, 8:30-17:00).

Напомним, в Харьковской области продолжается системная работа по детенизации занятости. По данным межрегионального управления Госслужбы труда, за первое полугодие 2025 года инспекторы предоставили более 1400 консультаций, официально трудоустроили более 6 тысяч человек и провели более 50 семинаров и круглых столов.