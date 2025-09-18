13:27  18 сентября
18 сентября 2025, 13:15

Харьковские аграрии могут получить помощь через Государственный аграрный реестр

18 сентября 2025, 13:15
Фото: ОВА
Фермеры и агропредприниматели Харьковской области могут быстро оформить помощь через Государственный аграрный реестр (ГАР) – онлайн-платформу, объединяющую все программы поддержки аграрного сектора в едином сервисе

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, информирует RegioNews.

В частности, платформа позволяет зарегистрировать хозяйство, подать заявку на финансовую помощь, вести учет земли, техники и животных, а также формировать аналитические отчеты по планированию работы.

Через ГАР уже реализованы более 50 программ, а объем оказанной помощи превысил 8 млрд грн. В реестре зарегистрированы около 200 тысяч пользователей, обрабатывающих более 20 млн гектаров земли и владеющих 7,5 млн участков.

Платформа интегрирована с госреестрами – Госземкадастром, Единым реестром животных и Реестром прав на недвижимое имущество, что гарантирует достоверность данных и упрощает работу агропроизводителей.

К системе уже присоединились фермеры, ФЛП, юридические лица, а также органы власти и банки. ГАР позволяет аграриям эффективно получать ресурсы, планировать работу хозяйства и видеть реальные результаты государственной поддержки.

Напомним, в Харьковской области власти и аграрии объединяют усилия для восстановления региона. В Балаклейской громаде состоялось выездное заседание платформы "Диалог власти и бизнеса".

аграрии помощь Харьковская область поддержка агробизнес Государственный аграрный реестр
