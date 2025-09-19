Фото: ХОВА

Олег Синєгубов взяв участь у заході, до якого також долучились інші представники влади т, міжнародні партнери та представники бізнесу

До заходу також долучились віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, представники Уряду і міністерств, заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, народні депутати, начальники обласних військових адміністрацій, очільники громад, міжнародні партнери, а також представники бізнесу, які працюють на прифронтових територіях.

На форумі обговорили ситуацію в прифронтових громадах, а також виклики, з якими вони стикаються. Всі обмінялись досвідом, а також визначили напрями взаємодії між обласними та районними військовими адміністраціями. Зокрема, вирішили створити Асоціацію прифронтових міст і громад, яка має бути ефективною платформою для співпраці та розв’язання спільних проблем на національному й міжнародному рівнях.

"Форум ставить завдання об’єднати громади, виробити спільний голос, спільні підходи. Це правильний крок. Ідея створення Асоціації прифронтових міст і громад дозволить чітко артикулювати потреби й координувати наші з вами дії. Ми вже запустили програму підтримки прифронтових громад. Вона охоплює десять областей України й понад 200 громад. У програмі визначено п’ять пріоритетів: люди, житло, безпека, бізнес та здоров’я. Це дуже конкретні заходи: від будівництва укриттів у школах і лікарнях до фінансування місцевих програм для розвитку бізнесу, підтримки аграріїв, медиків і соціальної інфраструктури. Дякую вам за вашу працю, за стійкість, за готовність брати участь у спільних процесах. Разом ми зробимо так, щоб прифронтові громади стали прикладом відновлення і розвитку навіть у найскладніших умовах", - зазначив Олексій Кулеба.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов звернув увагу на те, що перед регіоном та державою стоїть багато викликів. Зокрема, забезпечення стабільного проходження опалювального сезону до масштабного повоєнного відновлення.

"Ми маємо потужну і всебічну підтримку з боку Президента України, Уряду, Парламенту, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів, які допомагають на всіх етапах. Особливе значення мають обмін досвідом і плідна комунікація між громадами та регіонами. Саме у співпраці ми здатні відстоювати інтереси наших людей на найвищому рівні, формувати ефективний людський капітал, створювати умови для економічного розвитку і реалізовувати спільні проєкти. Одне з наших стратегічних завдань полягає в тому, щоб наратив "прифронтових територій" залишився у минулому, а майбутнє прикордонних областей і Харківщини зокрема асоціювалося з безпекою, відновленням та зростанням. Продовжуємо робити все можливе для забезпечення гідного життя наших людей", - каже голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що також Харківщина та ЮНІСЕФ розширюють проєкти допомоги й безпеки для прифронтових громад. Значна увага приділяється відновленню опорних медичних закладів, облаштуванню захисних укриттів, а також підготовці до опалювального сезону, щоб забезпечити безпечні та комфортні умови для жителів регіону.