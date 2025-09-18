Лобовое столкновение на Харьковщине: двое погибших, один пострадавший

Фото: Национальная полиция

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковской области погибли два человека. Сейчас правоохранители работают над установкой деталей и причин аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 17 сентября в селе Ольшаны, на автодороге "Харьков-Ахтырка", произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-217230 и Mercedes Benz Sprinter, двигавшихся во встречном направлении.

В результате аварии пассажир ВАЗ погиб на месте происшествия, а водитель скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Водитель Mercedes получил травмы разной степени тяжести – он госпитализирован.

Напомним, правоохранители выясняют обстоятельства резонансного ДТП в Харькове, где за рулем Audi находился 14-летний подросток. Ранее в социальных сетях появилось видео, где парень демонстрировал опасную манеру вождения и нарушал правила дорожного движения.