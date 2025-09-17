Фото: полиция

ДТП произошло 16 сентября около 13:00 на трассе М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в Николаевском районе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Между селами Счастливое и Нечаяное столкнулись три авто: грузовик MAN, легковушка Volkswagen Sharan и фура DAF.

По предварительным данным, водитель MAN врезался в Volkswagen, после чего легковушка столкнулась с полуприцепом DAF.

В результате аварии травмировались 33-летний водитель легковушки и трое его пассажиров в возрасте 43, 47 и 48 лет. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и просят очевидцев обращаться по телефонам 067 273 85 87 или 102.

