17 сентября 2025, 09:13

ДТП с грузовиками в Николаевской области: пострадали четыре человека

17 сентября 2025, 09:13
Фото: полиция
ДТП произошло 16 сентября около 13:00 на трассе М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в Николаевском районе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Между селами Счастливое и Нечаяное столкнулись три авто: грузовик MAN, легковушка Volkswagen Sharan и фура DAF.

По предварительным данным, водитель MAN врезался в Volkswagen, после чего легковушка столкнулась с полуприцепом DAF.

В результате аварии травмировались 33-летний водитель легковушки и трое его пассажиров в возрасте 43, 47 и 48 лет. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и просят очевидцев обращаться по телефонам 067 273 85 87 или 102.

Напомним, днем 13 сентября в Житомирской области авто вылетело в кювет и перевернулось. От полученных травм погиб 16-летний парень. Водитель был пьян, ему объявили подозрение.

