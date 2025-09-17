На Ровенщине мотоцикл столкнулся с авто – двое 15-летних в больнице
Недавно в поселке городского типа Рокитное Ровенской области произошла серьезная авария с участием двух несовершеннолетних водителей. В результате столкновения мотоцикла с легковым автомобилем травмировались два 15-летних подростка
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что ДТП произошло на улице Независимости.
По предварительным данным, произошло столкновение мотоцикла "Lifan" под управлением 15-летнего жителя села Масевичи с автомобилем "Hyundai", за рулем которого тоже находился 15-летний односельчанин.
Мотоцикл не был зарегистрирован, а его водитель никогда не получал водительское удостоверение.
В результате столкновения тяжелые травмы получили водитель двухколесного и его пассажир – также 15-летний житель села. Обоих госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.
В рамках расследования отобраны биологические образцы у обоих водителей для проверки состояния опьянения.
Следователи открыли уголовное производство. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Напомним, на Волыни с начала 2025 зарегистрировано более 300 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Около половины этих ДТП произошли при управлении мопедами, скутерами, мотоциклами и двухколесным электротранспортом.