Фото: Национальная полиция

Недавно в поселке городского типа Рокитное Ровенской области произошла серьезная авария с участием двух несовершеннолетних водителей. В результате столкновения мотоцикла с легковым автомобилем травмировались два 15-летних подростка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Независимости.

По предварительным данным, произошло столкновение мотоцикла "Lifan" под управлением 15-летнего жителя села Масевичи с автомобилем "Hyundai", за рулем которого тоже находился 15-летний односельчанин.

Мотоцикл не был зарегистрирован, а его водитель никогда не получал водительское удостоверение.

В результате столкновения тяжелые травмы получили водитель двухколесного и его пассажир – также 15-летний житель села. Обоих госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.

В рамках расследования отобраны биологические образцы у обоих водителей для проверки состояния опьянения.

Следователи открыли уголовное производство. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, на Волыни с начала 2025 зарегистрировано более 300 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Около половины этих ДТП произошли при управлении мопедами, скутерами, мотоциклами и двухколесным электротранспортом.