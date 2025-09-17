08:15  17 сентября
В Донецкой области будут судить правоохранителя и экс-военного за "бизнес" на уклонистах
08:09  17 сентября
На железной дороге в Киеве 13-летний подросток упал между вагонами и потерял ногу
00:17  17 сентября
Hermes, Chanel и Louis Vuitton: во Львовской области у водителя микроавтобуса нашли брендовые вещи на 1,5 млн грн
17 сентября 2025, 08:22

На Ровенщине мотоцикл столкнулся с авто – двое 15-летних в больнице

17 сентября 2025, 08:22
Фото: Национальная полиция
Недавно в поселке городского типа Рокитное Ровенской области произошла серьезная авария с участием двух несовершеннолетних водителей. В результате столкновения мотоцикла с легковым автомобилем травмировались два 15-летних подростка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Независимости.

По предварительным данным, произошло столкновение мотоцикла "Lifan" под управлением 15-летнего жителя села Масевичи с автомобилем "Hyundai", за рулем которого тоже находился 15-летний односельчанин.

Мотоцикл не был зарегистрирован, а его водитель никогда не получал водительское удостоверение.

В результате столкновения тяжелые травмы получили водитель двухколесного и его пассажир – также 15-летний житель села. Обоих госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.

В рамках расследования отобраны биологические образцы у обоих водителей для проверки состояния опьянения.

Следователи открыли уголовное производство. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, на Волыни с начала 2025 зарегистрировано более 300 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Около половины этих ДТП произошли при управлении мопедами, скутерами, мотоциклами и двухколесным электротранспортом.

16 сентября 2025
07 августа 2025
