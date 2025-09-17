12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 17:15

14-летний водитель в Харькове на Audi попал в ДТП – его мать оказалась чиновница без доходов

17 сентября 2025, 17:15
Скриншот с видео
Читайте також
Правоохранители выясняют обстоятельства резонансного ДТП в Харькове, где за рулем Audi находился 14-летний подросток

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

В Харькове набирает огласку история с дорожно-транспортным происшествием, в котором фигурирует 14-летний водитель. Несовершеннолетний попал в ДТП на автомобиле Audi в центре города. Ранее в социальных сетях появилось видео, где парень демонстрировал опасную манеру вождения и нарушал правила дорожного движения.

По информации источников в правоохранительных органах, за рулем был Яков К., неоднократно публиковавший в TikTok ролики с авто и мотоциклами. Он заявлял, что является владельцем Audi, Nissan Juke и Yamaha. Именно на Audi подросток попал в аварию 16 сентября, создав аварийную ситуацию на Новоивановском мосту.

Мать парня – Елена Кульбашная, заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Согласно декларации за 2024 год, у женщины не было задекларированного Audi, она владела Nissan Juke и мотоцикла Yamaha. В собственности семьи также числились восемь объектов недвижимости и акции энергетических компаний. Годовой доход чиновницы составлял около 412 тыс. грн. зарплаты и дополнительные выплаты, однако этих средств было недостаточно для приобретения новой иномарки.

Правоохранители уже составили административный протокол в отношении матери подростка по ч. 3 ст. 184 КУоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Кроме того, в ЕРДР внесены данные по ст. 166 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за злостное невыполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, близ Умани произошло трагическое ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок, а еще два человека получили травмы.

