Лобове зіткнення на Харківщині: двоє загиблих, один травмований

Фото: Національна поліція

У результаті дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині загинули двоє осіб. На даний момент правоохоронці працюють над встановленням деталей та причин аварії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 17 вересня у селі Вільшани, на автошляху "Харків–Охтирка", сталося лобове зіткнення автомобілів ВАЗ-217230 та Mercedes Benz Sprinter, які рухалися у зустрічному напрямку.

Унаслідок аварії пасажир ВАЗ загинув на місці події, а водій помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Водій Mercedes отримав травми різного ступеня тяжкості – його госпіталізовано.

